Citroën dévoile sa toute première C3 électrique, au tarif très accessible ! Tout savoir sur le véhicule

Cette ë-C3 reprend le concept de cabine C-Zen Lounge, pour un habitacle moderne qui offre au conducteur et au passager avant une vue plus dégagée vers l'horizon. Un nouvel affichage tête haute, Citroën Head Up Display, aidera à faire refléter les informations du véhicule sur une partie noire plus brillante, positionnée entre le bas du pare-brise et le haut du tableau de bord. Une première chez Citroën, qui connaît quelques remous avec ses précédentes C3.