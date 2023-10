Bonus écologique : les règles vont bientôt changer, et c'est le moment d'en profiter avant qu'il ne soit trop tard !

La course a déjà commencé. Le 10 octobre, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a commencé à empiler les dossiers des constructeurs automobiles sur ses bureaux. Elle a, en effet, la lourde tâche d'évaluer leurs véhicules et de leur attribuer un tout nouveau score environnemental.

C'est ce dernier qui aura un impact sur le bonus écologique version 2024 et qui devrait permettre de réduire significativement notre empreinte carbone, selon les prévisions du gouvernement français. Mais bien entendu, ceci implique que les choses vont changer, et que certains véhicules qui étaient auparavant éligibles à cette aide ne le seront plus.

Ainsi, si vous avez l'intention d'en acheter ou d'en louer un dans les mois à venir, il serait préférable de passer la cinquième. Le traitement des demandes par l'ADEME et les ministères concernés prendra un peu de temps, et ils se sont donnés jusqu'au 15 décembre 2023 pour publier une première liste de véhicules encore éligibles au bonus écologique. Vous avez donc jusqu'à cette date pour acheter une voiture qui ne le sera peut-être plus, à condition qu’elle vous soit livrée avant le 15 mars 2024.