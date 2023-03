Véhicules électriques : la championne européenne du CO2 n'est certainement pas celle que vous croyez

D'abord, les véhicules plus lourds, qu'ils soient électriques ou thermiques, polluent davantage, et l'organisation tient à souligner cet aspect. « Le message sous-jacent est clair : plus le véhicule est lourd, plus il nuit à l'environnement et plus l'énergie nécessaire pour le faire rouler est importante ». Si ce constat est plutôt logique, il sert à pointer du doigt les SUV, qui occupent aujourd'hui une part importante des ventes de véhicules, notamment dans le segment familial. Les bons vieux breaks nous manqueraient-ils ?