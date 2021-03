La Dacia Spring coûtera moins de 13 000 €, bonus compris

Bien que pressentie initialement sous la barre des 10 000 euros en prix de départ, la Dacia Spring reste moins coûteuse que ses deux concurrentes principales : les Seat Mii Electric (15 920 euros bonus déduit) et Skoda Citigo e IV (dès 15 770 euros, là aussi avec le bonus écologique déduit).

En tout, le SUV électrique de Dacia sera décliné en trois modèles. Un seul sera accessible au grand public et lui-même sera décliné en deux niveaux de finition. Ses précommandes débuteront le 20 mars prochain, rappelle 01Net. Proposée à 13 498 (bonus déduit), la mouture la mieux équipée offrira notamment caméra de recul, roue de secours, écran de 7 pouces (via le pack techno), et certains coloris exclusifs. Cette version Confort Plus débloquera aussi l'option Combo DC 30 kW (comptez 600 euros supplémentaires).