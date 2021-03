Hummer électrique : GM va annoncer une version SUV

Le Hummer est le symbole de la décadence et de l’extrême à l’américaine. Symbole d’une Amérique forte et puissante, véhicule conçu pour l’armée des États-Unis par l’un des plus gros constructeurs automobiles du pays, le Hummer a gagné ses lettres de noblesse par sa robustesse, mais il avait un gros défaut : sa consommation de carburant.

Forcément, avec un tel gabarit et un poids qui va avec, le Hummer ne pouvait pas se contenter d’un petit moteur économique. Mais, face aux enjeux environnementaux, GM a dû mettre un terme à sa carrière, le véhicule étant incompatible avec la transition énergétique mondiale.

Toutefois, il était impossible pour la marque de tuer complètement le symbole qu’il représentait. Alors, les équipes d’ingénieurs de GM ont planché sur une nouvelle version, purement électrique cette fois. Le challenge est ardu, il faut pouvoir déplacer le véhicule avec des performances dignes de son époque tout en offrant une autonomie suffisante. Le constructeur annonce une autonomie qui pourra atteindre 350 miles, soit plus de 560 km sur une seule charge.