Après un report à cause du coronavirus, Cadillac dévoile enfin son SUV électrique Lyriq

La version présentée est une version « showroom » et ne correspond qu’à 80-85 % de la version finale, d’après les propos de General Motors. Du côté de l’autonomie, GM annonce qu’elle pourra atteindre une fourchette allant de 500 à 600 km sur le cycle d’homologation américain EPA. La batterie sera d’environ 100 kWh et reposera sur la technologie Ultium. La charge rapide du Lyriq acceptera 150 kW et la charge à domicile pourra atteindre 19 kW grâce au chargeur intégré.

GM annonce qu’à l’avenir il sera possible pour le constructeur d’intégré des batteries Ultium d’une capacité pouvant atteindre 200 kWh. Ces batteries Ultium ajoutent de l’aluminium à leur chimie et réduisent la teneur en cobalt de 70 %. GM a intégré l’électronique dans le bloc batterie réduisant de 90 % le câblage électrique comparativement à un autre véhicule électrique de General Motors.