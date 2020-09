General Motors lève le voile sur sa nouvelle gamme de motorisations électriques Ultium

D’après ses déclarations General Motors vise à remplacer ses motorisations thermiques classiques par des motorisations purement électriques ; Ultium devrait ainsi permettre au groupe de mettre en place progressivement cette nouvelle stratégie.

Le vice-président de General Motors, Ken Morris, a déclaré : « GM a construit des transmissions pour de nombreux constructeurs automobiles notables. La fabrication de moteurs, de composants et de systèmes de transmission fait partie des compétences les plus connues de GM, et notre expertise en matière de fabrication se révèle non seulement transférable, mais avantageuse alors que nous engageons la transition vers les véhicules électriques ».