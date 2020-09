Nikola s'associe à General Motors pour produire son pick-up électrique Badger

GM met deux milliards de dollars sur la table pour avoir le droit de produire le Badger, voire d’autres véhicules de Nikola, en échange de 11 % des parts de Nikola. GM devient également le fournisseur mondial (hors Europe) pour les piles à combustible et les batteries que Nikola emploiera dans ses véhicules.

Trevor Milton, président fondateur de Nikola, a déclaré : « Nikola est l'une des entreprises les plus innovantes au monde. General Motors est l'une des principales sociétés d'ingénierie et de fabrication au monde. Vous ne pourriez pas rêver d'un meilleur partenariat que celui-ci. En nous unissant, nous avons accès à leurs pièces validées pour tous nos programmes, à la technologie de batterie Ultium de General Motors et à un programme de piles à combustible de plusieurs milliards de dollars prêt pour la production. Nikola obtient immédiatement des décennies de connaissances en matière de fournisseurs et de fabrication, une propulsion EV validée et testée prête à la production, une ingénierie de classe mondiale et la confiance des investisseurs ».

Marry Barra, P.-D.G. de General Motors, a déclaré à son tour : « Ce partenariat stratégique avec Nikola poursuit le déploiement plus large de la toute nouvelle batterie Ultium et des systèmes de pile à combustible Hydrotec de General Motors. Nous développons notre présence dans plusieurs segments de véhicules électriques à haut volume tout en développant une échelle pour réduire les coûts des batteries et des piles à combustible et augmenter la rentabilité ».