Elon Musk veut fournir des logiciels, des batteries et des moteurs à d'autres constructeurs

Elon Musk annonce sur Twitter, en réponse à des commentaires de ses followers, qu’il est ouvert aux licences de logiciels Tesla et qu’il est également prêt à fournir des batteries et des motorisations électriques à ses concurrents. Il ajoute que l’entreprise veut juste accélérer le déploiement des énergies renouvelables dans l’automobile et non écraser ses concurrents.

Ces propos sur Twitter arrivent justes après la déclaration du directeur d’Audi selon lequel Tesla a deux ans d’avance sur la concurrence. Ce sentiment est d'ailleurs partagé par Hebert Diess, président de Volkswagen, qui mettait en place il y a quelques semaines un plan surnommé en interne « Plan de rattrapage de Tesla ».

Mais faut-il voir dans cette proposition d’Elon Musk un moyen d’asseoir un peu plus sa supériorité sur la maîtrise de la voiture électrique ? Ou bien un nouveau moyen de doper les finances de Tesla et, par ricochet, le cours de son action ? Quoiqu’il en soit, il est indéniable que Tesla a une bien meilleure maîtrise du sujet que ses concurrents grâce à sa longue expérience sur le marché.