Le P.-D.G. d'Audi reconnait que Tesla a deux ans d'avance sur la concurrence

Markus Duesmann, le P.-D.G. d’Audi, a déclaré au sujet du constructeur automobile californien : « Actuellement, Tesla a des batteries plus grosses parce que ses voitures sont construites autour des batteries. Tesla a deux ans d'avance en termes d'architecture informatique et logicielle, ainsi qu'en conduite autonome ».

Il a ainsi chargé le groupe de travail Artemis de développer une nouvelle voiture électrique pour 2024, modèle qui devra se montrer très efficace contrairement à ce qu’Audi a pu proposer jusque-là en matière de voiture électrique - notamment avec l’e-tron.

On note également que le groupe Volkswagen, qui a connu des déboires avec la partie logicielle de la nouvelle ID.3, a dû mettre en place un nouveau groupe de travail pour corriger le tir. Le groupe allemand doit se montrer plus réactif pour tenter de rattraper Tesla qui bénéficie de plusieurs années d’expérience et de retours utilisateurs pour améliorer en continu ses véhicules.