La première Audi hybride rechargeable date de... 1989 !

Le constructeur allemand est en effet déjà fort de plus de 30 ans de recherche sur les motorisations électrifiées. Tout commence en 1990 lorsque Audi présente son premier modèle hybride basé sur l’Audi 100, au Salon de Genève.

Pour sa première réalisation, Audi opte, dès 1989, pour la version break de son Audi 100, qui proposait alors un aérodynamisme et un volume particulièrement adaptés à ce projet. Son coffre était en effet suffisamment spacieux pour loger une armée de batterie à l’emplacement de la roue de secours. Le moteur électrique, fabriqué par Siemens, développait 9 kW (12,6 ch) et entraînait l’essieu arrière alors que l’avant était motorisé par le bloc essence cinq cylindres de 2,3 l et 136 chevaux.

L’autonomie, elle, était annoncée à 39 km maximum. Le système n’était pas évident à utiliser, le conducteur devant repasser la boite automatique au point mort pour activer le moteur électrique. Malgré tout la voiture bénéficiait déjà d’un système de freinage régénératif.

Elle a été produite en dix exemplaires, dont l’un est exposé au musée Audi.