Volkswagen R : le constructeur va s'armer d'une branche sportive électrique

Avec comme principal objectif de commercialiser jusqu’à 70 nouveaux véhicules électrifiés d’ici l’année 2028, le fabricant automobile Volkswagen ne manque clairement pas de projets en la matière. Et pour atteindre ce seuil, l’entreprise n’hésitera pas à troquer les moteurs thermiques de sa branche sportive avec des groupes motopropulseurs électriques, comme l’a fait comprendre Jürgen Stackmann, membre du comité de direction de la marque.

Pour comprendre les propos de l’intéressé, sachez tout d’abord que Volkswagen R est une appellation utilisée par la firme d’outre-Rhin pour désigner ses automobiles sportives, à l’image de la Golf R. Et l’avenir de cette gamme, justement, épousera les joies de l’électrique : une décision visiblement actée au sein de Volkswagen.

Et si l'ID.3 se déclinait en une version sportive électrique ?

« Le futur de la branche R doit être et sera électrique. Nous travaillons toujours sur ce que nous avons commencé il y a deux ans et demi - qui n’était évidemment pas électrique, bien qu’excitant -, mais le projet à venir est et sera électrifié », a déclaré M. Stackmann dans les colonnes de Top Gear.