Volkswagen confirme le lancement de l'ID.3 pour l'été

© Volkswagen

Moins chère que les nouvelles Golf

Lire aussi :

À bord des nouvelles Renault électrifiées



La plateforme MEB en avant

Source : CleanTechnica

Le constructeur donne également quelques informations supplémentaires. Ce nouveau modèle sera «» que la version Life de sa Golf.C'est en tout cas ce que la marque affirme dans son annonce, où elle déclare que «». Comme le pointe Autoblog , l'écart de prix sera de 2 470 euros et 3 360 euros par rapport à d'autres versions de la Golf.Toujours selon lui, la conduite de l'ID.3 fera également économiser 840 euros par an vis-à-vis d'un véhicule thermique, notamment grâce à des assurances moins chères et par l'absence de certains frais d'entretien, comme l'huile à changer. Un chiffre qui rejoindrait ainsi l'étude réalisée par l'UFC-Que Choisir en 2018, mais qui dépend encore des subventions allemandes. Silke Bagschick, le responsable marketing de la mobilité électrique chez Volkswagen, a affirmé que la marque voulait s'orienter vers des véhicules qui soient disponibles «» même sans subventions.Comme le rapporte CleanTechnica, Volkswagen a fait l'objet de rumeurs voulant que l'ID.3 accuserait un retard dans ses livraisons pour des raisons de logiciels. La publication du communiqué est une riposte de l'enseigne, qui précise : «». Une manière pour Volkswagen de rassurer sans tout à fait confirmer les rumeurs. Il souhaite également que l'ensemble des 30 000 véhicules précommandés dans toute l'Europe soient livrés «» en même temps.Avec l'ID.3, mais aussi avec l'ID.R , Volkswagen entend diffuser plus largement sa nouvelle plateforme MEB , qui doit aussi équiper de futurs véhicules électriques de la marque. D'ailleurs, l'ID.4 fraîchement dévoilée en sera elle aussi dotée.