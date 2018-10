Assurance, financement, entretien : l'électrique est moins cher que l'essence

Le véhicule électrique, rentable dès 4 ans

En plein, qui se poursuit Porte de Versailles à Paris jusqu'au 14 octobre, UFC-Que Choisir a publié une étude ce mercredi 10 octobre dans laquelle elle livre la conclusion suivante :que le véhicule essence. Ce résultat de l'association de consommateurs découle d'une étude menée sur l'ensemble des coûts supportés par les détenteurs d'un véhicule, c'est-à-dire l'assurance, le carburant, le finalement, l'entretien et les coûts de réparation.UFC-Que Choisir démontre que, si le prix à l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable demeure plus élevé, il est en réalité plus économique qu'un modèle fonctionnant avec un carburant fossile. Dès 4 ans de possession pour une voiture de 1main, l'électrique est 3% moins cher que le diesel, et 5% moins cher que l'essence. Et ce fossé se creuse selon que votre véhicule soit une 2main (31% moins cher que l'hybride, 39% de moins que le diesel) ou une 3main (102% moins cher que l'hybride, 140% de moins que le diesel).Selon les estimations de l'association, les véhicules électriques et hybrides rechargeables devraient rivaliser avec les voitures thermiques d'ici à 2025, même son bonus.Les ventes, elles, ne parviennent pourtant pas à décoller. Et malgré un nombre de bornes de recharge qui a plus que doublé en 5 ans (187 200 début 2018), le marché des véhicules électriques et hybrides n'atteint pas les 2% de parts de marché. Si le bonus à l'achat rend son coût plus accessible, l'offre de véhicules est encore limitée aujourd'hui. Un autre obstacle vient freiner les ambitions communes de l'électrique et de l'hybride : la durée de vie des batteries, encore trop courte.Pourtant, il devient urgent de réagir : l'automobile émet 72 millions de tonnes de COpar an. Sur les deux dernières décennies, ce chiffre n'a baissé que de 5,4%.