Salon de Francfort - Volkswagen ID.3, la très attendue compacte électrique de VW, est là !

Une compacte endurante et dynamique

Sobriété et technologies à bord

ID.3 1st : l'édition limitée pour le lancement

La voici enfin dévoilée à Francfort, la voiture 100% électrique la plus attendue chez Volkswagen : l'ID.3. Il s'agit ni plus ni moins que du premier bébé qui donne naissance à une famille de véhicules électriques qui ne manquera pas de s'agrandir avec le temps. Rappelons toute de même que Volkswagen commercialise déjà depuis longtemps laet laélectrique, mais ID est l'occasion pour le constructeur de se mettre à la page tant du côté du design que de la plateforme.Cet ID.3 commençait à se faire attendre déjà depuis les premières présentations du concept-cardont elle est l'héritière. D'ailleurs, pour nous tenir en haleine jusqu'au salon IAA, cette ID s'était quelque peu dévoilée dans un teaser vidéo en juillet dernier . C'est désormais à domicile, en Allemagne, qu'elle tombe le masque.L'ID.3 appartient à la famille des compactes en affichant des caractéristiques proches de celles d'une Golf, notamment avec une longueur de 4,3 mètres environ. Pas de surprise de ce côté-là, c'est pour l'instant sur ce segment que l'électrique à le plus de chance de séduire - à défaut d'une infrastructure de recharge assez dense sur le territoire pour ne pas connaître l'angoisse de la panne sèche.D'ailleurs, côté autonomie, cette ID.3 peut s'en sortir plutôt bien. Elle est en effet déclinée en trois variantes dont les capacités de batteries sont de 45, 58 et 77 kWh (tout de même) offrent des autonomies respectives de 330, 420 et 550 km selon le cycle WLTP. Pas mal !Et l'autre bonne nouvelle c'est que Volkswagen indique que le modèle de base - doté de la batterie 45 kWh - sera proposé à un tarif inférieur à 30 000 euros. Quant à la charge, la compatibilité de l'auto avec le réseau de charge rapide 100 kW permettrait à l'ID.3 de récupérer 290 km d'autonomie en 30 minutes.Pour Volkswagen, «». C'est d'ailleurs là l'un des avantages de la plateforme modulaire électrique du groupe Volkswagen appelée MEB.Nous serons sur le stand de Volkswagen un peu plus tard aujourd'hui pour tenter d'accéder au véhicule et nous faire nous propre idée. Mais ID.3 devrait disposer d'un plancher quasi plat à l'arrière et l'espace aux jambes devrait être convenable.A nouveau, nous réservons notre verdict sur la finition et l'équipement multimédia pour plus tard dans la journée. Cependant, les photos publiées par le constructeur permettent de constater que l'intérieur joue clairement la carte de la sobriété.Au centre de la planche de bord trône un écran de 10 pouces, mais il n'est pas précisé si celui pourrait changer en fonction des versions et options sélectionnées à l'achat. Sur celui-ci s'afficheront toutes les instructions de navigation et autres fonctions multimédias.Place au numérique aussi derrière le volant ainsi qu'à une autre originalité : le sélecteur de vitesse. Celui-ci est désormais situé à droite du volant.Même si l'ID.3 n'avait pas encore été dévoilée, depuis le mois de mai dernier, Volkswagen avait ouvert les précommandes aux acheteurs européens, moyennant un acompte de 1000 euros. Celui-ci permettait alors de « bloquer » son ID.3 1st édition pour laquelle on en sait d'ailleurs un peu plus par rapport aux autres modèles.Car il n'y a bel et bien que pour cette édition limitée de lancement qu'on connaît la puissance du moteur électrique placé sur le train arrière. Elle sera en l'occurrence de 150 kW (204 ch) et ce bloc délivrera un couple de 310 Nm et une vitesse de pointe de 160 km/h.Cette édition First intégrera aussi quelques options telles que le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), une radio numérique (DAB+), des sièges avant et volant multifonctions chauffants, un câble de charge type 2 ainsi que des jantes aluminium de 18 pouces. L'ID.3 1st est vendue moins de 40 000 euros et les premières livraisons sont prévues pour mi-2020.Un peu plus haut de gamme, l'ID.3 1st Plus ajoutera le démarrage sans clé, des sièges design, une console centrale avec des accoudoirs et des prises USB Type C, des vitres teintées ou encore jantes aluminium 19 pouces.Enfin, l'ID.3 1st Max profitera d'un équipement qu'on a hâte de tester : un affichage tête haute en réalité augmentée. Il sera complété par un système de recharge par induction pour le smartphone, un système audio évolué avec des enceintes signées « Beat »s ou encore un grand toit panoramique en verre.