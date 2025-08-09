L’histoire commence avant l’annonce officielle de l’arrêt de Dojo. Jim Keller, recruté pour structurer la conception de puces, quitte Tesla en 2018. Ganesh Venkataramanan prend la direction technique et conduit le développement de la puce D1. En 2023, il décide de créer DensityAI avec plusieurs anciens collègues, dont Bill Chang et Ben Floering. En 2025, Peter Bannon, dernier responsable du programme, rejoint la même société avec une partie importante des effectifs.

Durant cette période, d’autres figures quittent également Tesla. Milan Kovac, responsable du robot Optimus, s’en va. David Lau, vice-président en charge de l’ingénierie logicielle, part lui aussi, ainsi qu’Omead Afshar, proche collaborateur du patron de Tesla. Beaucoup trop de rats quittent le navire pour maintenir Dojo à flot des projets stratégiques.

Elon Musk commente publiquement la réorganisation sur X. Il affirme que les nouvelles puces AI qui équiperont les véhicules offriront d’excellentes performances pour l’inférence, tout en restant adaptées à l’entraînement. Selon lui, toute l’attention se porte désormais sur cette nouvelle génération de composants.