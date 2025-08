Dans une annonce fracassante, Meta a officialisé son intention d'investir des sommes colossales pour bâtir l'infrastructure IA la plus puissante au monde. L'entreprise prévoit de consacrer entre 66 et 72 milliards de dollars en 2025 à ses dépenses en capital, une part écrasante étant destinée à ses ambitions en matière d'intelligence artificielle. Cette escalade financière vise à ne laisser aucune chance à la concurrence, notamment xAI d'Elon Musk et son supercalculateur Colossus.