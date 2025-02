Une somme qui apparaît particulièrement importante, mais qui est dans la continuité des communications faites par Meta. Car pour rappel, Mark Zuckerberg avait annoncé en début d'année que Meta avait pour projet d'investir pour la seule année 2025 une somme de 65 milliards de dollars dans les infrastructures IA.

Et pour cause, le groupe américain considère que l'année 2025 « sera déterminante pour l'IA. » Et dans ce domaine, Meta doit faire face à une concurrence de plus en plus intensive, représentée évidemment par OpenAI, les GAFAM habituels, mais aussi par de nouveaux acteurs comme DeepSeek, dont le modèle de langage R1 a chamboulé le secteur de la tech en janvier dernier. Alors, pour ne pas se faire distancier, les investissements d'ampleur apparaissent comme une nécessité.