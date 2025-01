L'argent est le nerf de la guerre, et encore plus dans le secteur de l'intelligence artificielle qu'ailleurs – du fait notamment de la nécessiter de produire de la puissance de calcul pour les modèles IA. Un schéma qui est semble-t-il contredit par l'ascension fulgurante de DeepSeek, qui n'a pas coûté si cher pour être développé. Pourtant, Mark Zuckerberg pense pouvoir répondre au défi chinois avec encore plus d'argent.