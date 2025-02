arsworld

Je me moque surtout du retard qu’on a pris. Je suis très content de voir Lucie arriver. J’ai essayé une 7b en local et même si on sent un manque de données et des erreurs qui paraissent grotesques. Elle a pour elle une réactivité de dingue (en local je répète) et certains résultats déjà très cool.

Et pour te rassurer, il suffit de demander à n’importe quel IA de faire une liste de Cinq mots de 8 lettres signifiant la peur. (Par exemple) Ou la joie etc pour les mettre toutes en pls.