Hanandano

Malheureux !

Les réglementations et les contraintes c’est le mal absolu ! On a des contributeurs ici qui passent leur temps à nous expliquer que a cause des contraintes, normes, etc. (et beaucoup le wokisme aussi) l’Europe va devenir le tier monde, les chiens aboieront et le serpent à 19 têtes (toujours plus ) sortira de l’océan, et toi tu viens nous dire tranquillement que ça a conduit à l’innovation que certains d’entre eux célébrent déjà et voudraient voir appliqué en Europe ??

C’est pas bien ce que tu fais @AlexLex14 ! Pas bien du tout. Des gens souffrent !