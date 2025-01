Et ça pourrait n'être que le début. On ne connaît pas encore les détails des investissements de la start-up chinoise, basée à Hangzhou, mais si les informations dévoilées étaient exactes, c'est un véritable changement de paradigme qui s'opérerait dans l'industrie. Car selon un papier publié par les chercheurs de DeepSeek, la start-up aurait entraîné son IA ultra-performante à l'aide de puces NVIDIA H800 assez anciennes, et qui n'auraient nécessité qu'un investissement que d'environ 6 millions de dollars.

On est ici loin des projets pharaoniques qui sont annoncés du côté des États-Unis, que ce soit les investissements de 65 et 80 milliards de dollars en 2025 pour respectivement Meta et Microsoft, ou le fameux projet Stargate à 500 milliards de dollars initié par Donald Trump. L'IA DeepSeek R1 serait ainsi un tournant décisif dans l'histoire de l'intelligence artificielle, son « moment Spoutnik » comme l'a indiqué sur X le grand investisseur de la Silicon Valley, Marc Andreessen.