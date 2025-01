Qui dit intelligence artificielle aujourd'hui, dit dépenses d'ampleur. On commence maintenant à connaître la chanson, au vu des annonces toujours plus impressionnantes qui sont faites dernièrement. On pense évidemment au projet Stargate, qui doit entraîner quelque 500 milliards de dollars de dépenses pour les infrastructures IA aux États-Unis les quatre prochaines années. Mais aussi à celles des GAFAM, comme Microsoft et ses 80 milliards de dollars d'investissement programmés en 2025. Et Meta va aussi jouer à ce petit jeu.