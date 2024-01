Meta : Exit le métaverse, Marc Zuckerberg veut maintenant une intelligence artificielle générale

Plus important encore, Meta va effectuer une méga-commande auprès de Nvidia pour acquérir d'ici à la fin de l'année 350 000 puces H1, les puces IA les plus puissantes au monde. D'après le communiqué de la firme de Menlo Park, l'ensemble de l'infrastructure informatique pour le développement de l'IA chez Meta aura alors une puissance équivalente à 600 000 puces H1.

Pour autant, Mark Zuckerberg nie que cette annonce marque un éloignement de l'investissement majeur dans le métaverse, présenté en 2021 comme axe principal de développement du groupe pour les années à venir. « Je ne sais pas comment affirmer plus clairement que nous continuons à nous concentrer sur Reality Labs et le métaverse » a-t-il tenu à préciser dans une interview à The Verge. Un domaine qui représente encore près de 15 milliards de dollars de dépenses par an pour Meta.