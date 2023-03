Exit le metaverse, place à l’IA chez Meta

Le patron de Meta a publié récemment une lettre adressée aux employés et revient sur les défis qui attendent l'entreprise pour 2023. Confronté à une baisse de son chiffre d'affaires, mais aussi aux politiques plus restrictives d'Apple en matière de collecte de données, Mark Zuckerberg veut faire de 2023 « l'année de l'efficacité » et a donné ses priorités pour retrouver le chemin de la croissance.

Comme nous vous l'annoncions il y a quelques jours, l'entreprise va licencier 10 000 personnes supplémentaires, après la première vague de suppressions d'emplois qui a vu 13 000 salariés perdre leur travail dans le monde.

Mark Zuckerberg a également indiqué que la nouvelle priorité de l'entreprise est l'élaboration de technologies d'intelligence artificielle, qui sera « l'investissement le plus important » de l'entreprise pour les mois à venir, et l'intégration à l'ensemble des produits du groupe.

Le P.-D. G. de Meta a déjà indiqué dans un précédent poste vouloir proposer des chatbots à la fois dans Messenger et WhatsApp. Des outils d'intelligence artificielle seront aussi intégrés à Instagram pour améliorer ses posts ou aider les créateurs à monétiser plus efficacement leurs contenus.