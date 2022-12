Metaverse : le groupe Meta va-t-il droit dans le mur (de billets) ?

Après une première baisse historique de ses utilisateurs Facebook, la concurrence acharnée de TikTok, devenu le réseau des plus jeunes, et l'échec des Reels à reprendre des parts de marché à la plateforme chinoise, Meta est attaquée de toutes parts et ne semble plus savoir où trouver son salut, si ce n'est dans le metaverse.

Pour le moment, les investissements massifs engagés dans l'élaboration de ce projet n'ont pas porté leurs fruits. Les activités liées à la réalité virtuelle ne rapportent pas d'argent ou presque, alors que l'entreprise a déjà dépensé 9 milliards de dollars pour cette seule activité et près de 12 milliards de dollars au total en 2022.

On aurait pu penser que Meta allait prendre acte du démarrage poussif de son projet, mais il n'en est rien, à en croire Andrew Bosworth, le CTO du groupe en charge notamment des sujets qui concernent la réalité virtuelle et le metaverse.