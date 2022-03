Les Ray-Ban Stories, lunettes connectées de Meta (Facebook), arrivent en France

Les Ray-Ban Stories sont arrivées sur le marché américain en septembre 2021 à un prix de lancement de 299 dollars. Ces lunettes connectées reprennent les fonctionnalités qui ont fait le succès des modèles Spectacles de Snap Inc. (Snapchat) ou de ceux de Bose et Amazon : prise de photo, enregistrement de vidéos, écoute de médias, appels, etc. Tout cela grâce à deux caméras de 5 mégapixels sur les extrémités des montures et à des emplacements de micro, pour un poids 5 grammes, plus lourd qu'une paire de Ray-Ban normale.