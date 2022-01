CES 2022 : TCL revient avec une nouvelle version de ses lunettes connectées

Les lunettes mises au point par TCL ne disposent toujours pas de batterie et sont alimentées directement via USB Type-C, au travers du smartphone (ou de l'ordinateur) auquel elles sont reliées. On y retrouve des écrans micro-OLED compatibles 1080p, capables de restituer un écran de 140" de diagonale. Les lunettes disposent de petits haut-parleurs stéréo, mais on peut évidemment appairer un casque Bluetooth si on le souhaite, histoire de ne pas déranger les voisins.