TCL annonce deux tablettes, des écouteurs true wireless et un nouveau type d'écran

Le nouvel écran doit prendre en charge une résolution full HD et permettre une lecture plus fluide, avec une expérience plus proche d'un véritable format papier. TCL affirme que son NXTPaper est 36% plus fin qu'un écran LCD classique, et qu'il serait 65% plus économe en énergie. Toujours selon la marque, il utiliserait un « écran hautement réfléchissant » pour « réutiliser la lumière naturelle ». En revanche, TCL en dit peu sur la disponibilité de son futur écran, se contentant d'évoquer son apparition « dans un proche avenir ».