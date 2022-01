CES 2022 : ActiveLook dévoile ses lunettes à réalité augmentée consacrées à vos activités sportives

Microoled, une entreprise située à Grenoble, est d'abord spécialisée dans les micro-écrans OLED. S'il est ici question de réalité augmentée, son activité se porte dans un premier temps sur des appareils d'optique, comme des appareils photo, des caméras ou des jumelles.

Au CES de Las Vegas , sa branche ActiveLook a annoncé avoir développé une plateforme facilitant l'intégration matérielle et logicielle de ses micro-écrans à des lunettes destinées à la pratique sportive. L'objectif, bien entendu : pouvoir afficher diverses informations utiles durant l'effort, comme le rythme cardiaque ou l'aide à la navigation.

Cette plateforme NexT doit utiliser le moins d'énergie possible. Elle utilise un mini-écran AMOLED monochrome d'une résolution de 304 x 256 pixels consommant moins d'un milliwatt. Elle a aussi recours au Bluetooth Low Energy et peut donc se connecter aux divers objets connectés, à commencer par le smartphone et la montre . ActiveLook mentionne également une compatibilité avec d'autres capteurs plus spécifiques, comme ceux mesurant la fréquence cardiaque.