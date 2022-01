Le CES 2022 finalement raccourci d'une journée par les organisateurs

Plus les jours passent et plus certains professionnels des nouvelles technologies et de l'électronique se demandent si le maintien du CES 2022 en sa version physique a encore un intérêt. Vendredi, quelques heures avant le passage au nouvel an, la Consumer Technology Association (CTA), qui organise le Consumer Electronics Show (CES), a annoncé que l'événement serait raccourci. Le salon se terminera en effet un jour plus tôt.