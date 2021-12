Le départ de plusieurs grands noms de la Tech fait craindre une annulation du CES 2022

Le CES 2022, devant se tenir du 5 au 8 janvier prochain, a-t-il des chances d'être maintenu en son édition physique ? Plus les heures passent, et plus la tendance bifurque au « non ». Il faut dire que les uns après les autres, de nombreux représentants majeurs du numérique et des médias se désistent et annoncent avoir décidé de ne finalement pas se rendre dans le Nevada.