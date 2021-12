CES 2022 : NVIDIA tiendra une conférence le même jour qu'AMD et Intel

Pour que la « Sainte Trinité » soit complète, il nous manquait encore des précisions quant au choix de NVIDIA, qui a finalement opté pour le même jour que ses concurrents. Le 4 janvier à 8 h heure locale - soit 16 h en France - une keynote sera organisée, sans doute présentée par Jen-Hsun Huang, co-fondateur et président de NVIDIA.

Il devrait notamment faire d'importantes annonces côté cartes graphiques gaming : on attend par exemple l'officialisation de cette RTX 3090 Ti qui doit représenter le nouveau vaisseau amiral de la firme. Sont aussi attendues les RTX 3080 Ti 12 Go , RTX 3070 Ti 16 Go et des modèles 3080 Ti / 3070 Ti à destination des portables.

Cette date du 4 janvier sera donc chargée puisqu'en heure française, il faudra surveiller à 15 h la conférence AMD, à 16 h celle de NVIDIA et à 18 h l'événement d'Intel.