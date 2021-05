COMPUTEX : comment suivre la keynote NVIDIA sur Clubic ?

Après une annulation l'an dernier pour cause de pandémie de COVID-19, le Computex de Taipei est de retour cette année. Organisé du 1er au 5 juin 2021, le salon respectera les gestes barrières puisque cette édition se déroule exclusivement en ligne, avec de multiples conférences et présentations. Et à l'instar d'AMD ou Intel, NVIDIA sera évidemment de la partie.