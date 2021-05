NVIDIA tease un événement pour le 31 mai : l'heure des RTX 3070 Ti et 3080 Ti a-t-elle enfin sonné ?

Au-delà de leur date de présentation, ce sont également leurs spécifications techniques qui ont fait l'objet de rumeurs largement plausibles. La RTX 3070 Ti devrait ainsi intégrer une puce GA104-400, 6 144 cœurs CUDA, 48 cœurs RT et 192 cœurs Tensor, le tout accompagné de 8 Go de GDDR6X. La RTX 3080 Ti de son côté passe au niveau supérieur avec une puce GA 102-225, 10 240 cœurs CUDA, 80 cœurs RT, 320 cœurs Tensor et 12 Go de GDDR6X.

Cette présentation le 31 mai corroborerait également les rumeurs statuant que les premières reviews et sorties des petites dernières RTX séries 30 seraient attendues durant la première moitié du mois de juin. Reste cependant une inconnue : le prix MSRP de la RTX 3070 Ti, celui de la RTX 3080 Ti étant attendu autour de 820 euros.

Rendez-vous donc lundi prochain à 19 h 00 pour potentiellement découvrir enfin les GeForce RTX 3070 Ti et RTX 3080 Ti.