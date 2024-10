Emmanuel_ANGULO1

Plus ça va et plus je pense que la stratégie d’AMD sur les RX8000 sera la bonne, à savoir se concentrer sur le grand public et l’efficacité energetique. Cette génération Blackwell sera certes la plus puissante vue à ce jour , mais, encore une fois quand on annonce des tarifs « proches » d’Ada Lovelace, cela veut surtout dire qu’il y aura bien une nouvelle hausse des prix.

A mon humble avis, une 5070 ne sera pas vendue sous les 750 euros à son lancement , et il faudra s’attendre à une 5080 au prix d’un SMIC net.