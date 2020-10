AMD annoncera à 17h ses nouvelles cartes graphiques Big Navi, suivez la conférence sur Clubic !

Cette architecture de nouvelle génération, qui sert de base à la partie GPU des puces intégrées aux PlayStation 5 et Xbox Series X / S, se couple à la gravure en 7 nm de TSMC (utilisée depuis plus d'un an par AMD). Elle devrait permettre aux Radeon RX 6000, présentées ce soir, de développer une puissance de calcul suffisante pour se montrer efficaces en 4K. Lors de sa dernière conférence, AMD a d'ailleurs teasé une carte capable d'animer des titres récents en Ultra HD / 60 FPS. RDNA 2 doit aussi gérer nativement le ray-tracing pour se rapprocher de ce que NVIDIA propose depuis 2018 avec ses GeForce RTX.

Plus prometteuse encore, d'après plusieurs fuites relayées par les médias spécialisés, Big Navi serait en mesure de battre la RTX 3080 de NVIDIA, notamment sur le benchmark Firestrike Ultra. On ignore toutefois si seule la carte la plus haut de gamme d'AMD en sera capable. Quoi qu'il en soit, NVIDIA aurait déjà pris des mesures pour garder son avance en préparant en douce le lancement d'une potentielle RTX 3080 Ti, évoquée par la rumeur depuis quelques jours.