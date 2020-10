AMD vise les RTX 3080 et tease les perfs de ses Radeon RX 6000

Sur le papier, les performances affichées sont intéressantes. Problème, AMD n'a pas précisé l'exacte configuration employée pour réaliser ces mesures. De fait, il est difficile de les comparer aux résultats que nous aurions pu obtenir avec les nouvelles GeForce RTX 3000.

Précisons tout de même que pour des tests en 4K, les plus gros CPU du marché constituent rarement l'élément bloquant : on est généralement limité par la puissance GPU. Il semble donc que Big Navi soit plus ou moins en phase avec la RTX 3080.

Épaulée par un Core i9-9900K, cette dernière se situe un tout petit peu au-dessus des 60 ips sur Borderlands 3 et à près de 80 ips sur Gears of War 5… Vivement le 28 octobre qu'AMD apporte des précisions sur tout cela.