AMD : on découvre la photo d'un prototype supposé de Radeon "Big Navi"

Difficile pour l'heure de savoir ce que nous réserve AMD en termes de performances pour ses Radeon RX 6000. On sait en revanche que les cartes disposeront de la nouvelle architecture GPU RDNA 2, mise au point par AMD (la même que pour le SoCs customs des Xbox Series X et PS5). Ces nouvelles cartes supporteront aussi DirectX 12 Ultimate et proposeront une prise en charge du Ray tracing de manière matérielle et native, comme sur les GeForce RTX de NVIDIA.

L'année dernière, AMD avait notamment lancé ses RX 5700 et RX 5700XT, qui avaient su concurrencer les RTX 2060 et 2070 de NVIDIA avant de passer au second plan suite à l'arrivée sur le marché des RTX SUPER. On ne peut qu'espérer qu'AMD nous propose cette année des cartes capables en 1440p et 4K, avec le Ray tracing actif, et le tout à un tarif accessible. La chose est réalisable. De précédentes rumeurs faisaient notamment état de cartes « Big Navi » pouvant égaler les performances de la RTX 2080 Ti… Il nous faudra patienter un peu plus d'un mois pour savoir si tout cela est vrai.