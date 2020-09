AMD : la prochaine génération de processeurs et de GPU annoncée dès octobre

Pas plus tard qu'hier, Frank Azor - Chief Gaming Architect and Marketing d'AMD - semblait évoquer une annonce pour aujourd'hui. En réalité, il s'agissait de planifier la communication officielle du groupe, qui ne débutera pas avant la seconde semaine d'octobre.

AMD a donc précisé son calendrier : le 8 octobre prochain, la société fera la présentation de ses processeurs sur architecture Zen 3 avec processus de gravure amélioré en 7 nm. Il devrait ainsi être question des processeurs Ryzen 4000 pour machines dites desktop.

Presque trois semaines plus tard - le 28 octobre - AMD reprendra la parole de la manière la plus officielle qui soit pour évoquer, cette fois, ses solutions graphiques avec RDNA 2 à destination de nos PC. Il s'agit de la technologie que l'on retrouvera sur les PlayStation 5 et Xbox Series.