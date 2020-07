Le Ryzen 7 4700G capable d'animer DOOM Eternal en 1080p... à la seule force de son iGPU

Partagée par la chaîne YouTube TechEpiphany, une vidéo démontre les performances de l'iGPU Radeon Vega 8 intégré au Ryzen 7 4700G sous DOOM Eternal. Très bien optimisé sur PC, il est vrai, le titre d'ID Software est motorisé promptement par la puce d'AMD en 1080p, avec un niveau de détail « élevé » et un framerate oscillant entre 42 et 47 fps, malgré quelques chutes à 37 fps visibles lors des combats au corps-à-corps.