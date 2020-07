Pour la première fois en 15 ans, l'action AMD est devant l'action Intel

Pendant la quinzaine d'années qui a suivi, l'action Intel est restée stable, avec les inévitables fluctuations suivant le rythme des nouvelles sorties, des nouvelles annonces. En revanche, pour AMD c'était plutôt la soupe à la grimace : deux ans après l'arrivée de sa nouvelle présidente, Lisa Su, AMD touchait même le fond avec une action à moins de 2 dollars.

Le travail réalisé par celle qui avait précédemment travaillé pour Texas Instruments et IBM porte ses fruits, même s'il a fallu du temps aux investisseurs pour le percevoir. La sortie des puces Vega et, plus encore, des Ryzen, a permis à AMD revenir sur le devant de la scène et à son action de s'envoler.

Depuis la fin de la semaine dernière, les trajectoires sont opposées. Quand l'action Intel perdait 16% entre jeudi 23 et vendredi 24 juillet, l'action AMD gagnait ces mêmes 16%… et passait devant sa concurrente : elle vaut actuellement 69 $ quand celle d'Intel n'est plus valorisée que 50 $. Que nous réservent les prochains jours ?