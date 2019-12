Capitalisée à 262 milliards, TSMC devient l'entreprise la plus puissante d'Asie... devant Samsung

Lire aussi :

Pour la première fois de son existence, le géant taïwanais TSMC devance le colosse coréen Samsung au classement des entreprises les plus puissantes d'Asie. Avec une capitalisation qui a dépassé cette semaine les 262,75 milliards de dollars, le spécialiste du semi-conducteur confirme son insolent succès, dû en grande partie à une politique d'offre à la carte.Sa prospérité, TSMC la doit en effet à sa flexibilité. Le groupe laisse à ses clients une pleine liberté dans le choix de leur procédé de gravure. Ces derniers peuvent ainsi se tourner vers lesles plus récents et perfectionnés (comme le 7 nm utilisé par exemple par Apple pour les processeurs A13 Bionic de ses derniers iPhone, ou encore AMD pour ses puces Ryzen 3XXX et Radeon RX 5700 / 5700 XT), ou au contraire opter pour des procédés plus anciens et moins coûteux, pertinents pour des SoCs ne nécessitant pas le même niveau de performances et / ou d'efficacité énergétique (comme le180 nm, proposé depuis des années par TSMC).TSMC peut aussi s'enorgueillir d'investissements massifs en recherche et développement. Une part importante des bénéfices du groupe sont en effet réinjectés sur le terrain de la R&D afin de lui permettre de rester à la pointe, technologiquement parlant.Sa réussite, TSMC la doit aussi à la fidélité de ses clients. Depuis des années maintenant, NVIDIA fait graver une majorité de ses produits chez TSMC. Même constance pour Apple ou encore HiSilicon, la filiale semi-conducteurs du chinois Huawei. Une clientèle suffisamment puissante pour faire affluer des commandes aux montants substantiels.Notons que la position prédominante de TSMC sur le marché du semi-conducteur génère parfois des conflits. Fin août, l'américain GlobalFoundries attaquait ainsi son rival taïwanais pour violation de brevets . Après un court bras de fer, les deux groupes étaient toutefois parvenus à trouver un terrain d'entente fin octobre, acceptant l'échange de brevets au travers d'un contrat de licence réciproque.