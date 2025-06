L'objectif principal affiché par Apple est un gain d'efficacité significatif. Selon Johny Srouji, « les techniques d'IA générative ont un fort potentiel pour réaliser plus de travail de conception en moins de temps, et cela peut représenter un énorme gain de productivité ». Face à des puces devenant de plus en plus sophistiquées, intégrant des milliards de transistors et des cœurs spécialisés, les méthodes de conception traditionnelles atteignent leurs limites.

L'intelligence artificielle interviendrait pour automatiser des tâches particulièrement chronophages et répétitives dans le cycle de développement. Parmi celles-ci figurent l'optimisation de l'agencement des circuits (layout), la vérification des erreurs ou encore la gestion thermique. En déléguant ces opérations à des algorithmes, les ingénieurs d'Apple pourraient se concentrer sur des décisions architecturales à plus forte valeur ajoutée, permettant des cycles d'expérimentation plus rapides.