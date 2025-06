Pour les deux dirigeants, le terme « IA » est souvent utilisé à tort pour désigner uniquement les modèles génératifs, alors qu’Apple intègre depuis des années des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Siri, la reconnaissance d’images, le tri de photos ou la prédiction de texte en sont autant d’exemples, parfois invisibles, mais bien présents dans l’écosystème iOS.

Apple revendique plutôt une approche pragmatique, mettant l’accent sur l’utilité concrète pour l’utilisateur plutôt que sur la démonstration de force technologique. Craig Federighi insiste sur la volonté de livrer des fonctionnalités fiables, bien intégrées et respectueuses de la vie privée. L’enjeu, selon lui, n’est pas de produire du texte ou des images spectaculaires, mais de rendre les outils du quotidien plus intelligents, plus pertinents, et surtout plus sûrs avec l'utilisation d'un modèle fonctionnant majoritairement en local.