Parmi les autres projets en cours figure une refonte majeure de l’application Raccourcis. Apple prévoirait d’y intégrer de l'IA capable de générer automatiquement des automatisations à partir de requêtes en langage naturel. Apple voudrait faciliter l’usage de cette app puissante, mais jugée trop complexe par de nombreux utilisateurs, dont l'auteur de ses lignes.

Grâce à cette intégration, les utilisateurs pourraient simplement décrire ce qu’ils souhaitent faire comme « envoie un message à mes contacts quand j’arrive au travail » ou « lance mon podcast préféré à 7 h du matin » pour que Raccourcis crée automatiquement le bon scénario sans avoir à se dépatouiller dans les différentes options et les nombreux menus de l'application.

Ce projet serait cependant encore en phase de développement actif et pourrait ne pas être prêt pour une sortie en 2025. Une disponibilité courant 2026 serait désormais envisagée. Apple pourrait la présenter lors de la WWDC 2025, mais différer la sortie à travers une mise à jour majeure, par exemple au printemps. Le constructeur de Cupertino a dorénavant pris l'habitude de délayer ses nouveautés au cours de l'année pour donner à ses équipes le temps nécessaires pour peaufiner le logiciel, et il est probable qu'elle continue cette année.

Apple envisagerait enfin cette année 2025 comme une année de transition, avant une WWDC 2026 dédiée à l'intelligence artificielle et la présentation de projets bien plus ambitieux en la matière. Un pari risqué, tant Google lors de la Google I/O a montré les muscles en intégrant Gemini à tous ses services, et OpenAI ne compte pas attendre aussi longtemps pour développer ChatGPT à toutes les sauces, à la fois sur le web ou via des objets connectés.