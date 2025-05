C'est Ming-Chi Kuo, un analyste que les fans d'Apple connaissent bien pour ses informations qui tombent souvent dans le mille, qui nous partagent sur son compte X les premiers détails de ce produit intriguant. D'autres sociétés ont essayé de développer des produits IA et se sont cassé les dents. On pense notamment à l'échec cuisant de l'AI Pin de Humane, arrêté quelques semaines après des premiers tests désastreux.

Jony Ive et Sam Altman semblent adopter une autre approche. Le produit serait un collier que l'on porterait en permanence autour du cou, comme un bijou, mais plus lourd et plus connecté. Il pourrait aussi être posé sur un bureau ou sur une table pour capturer l'environnement autour de lui.

Une caméra serait placée à l'intérieur et filmerait en permanence ce qu'il se passe devant l'utilisateur. L'appareil serait également muni de microphones pour entendre les bruits aux alentours, mais ne disposerait pas d'écran ni de boutons. On reconnait là le minimalisme de Ive, qui a toujours milité pour supprimer le plus d'éléments possibles des appareils (souvenez-vous du MacBook Pro amputé de ses ports HDMI et Micro SD…).