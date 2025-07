Le Prime Day est devenu l’un des événements e-commerce majeurs de l’année, rivalisant avec le Black Friday en termes d’impact et de volume de ventes. Amazon promet deux journées (voire plus avec les ventes anticipées) de promotions exclusives sur un immense catalogue. Concrètement, on peut s’attendre à des baisses de prix massives sur les produits de l’écosystème Amazon : Echo, Fire TV Stick, Kindle, Ring, Blink. Mais pas seulement : les grandes marques comme Samsung, Lenovo, Philips ou Dyson sont également au rendez-vous, souvent avec des réductions jusqu’à -50 %.

Les stocks, eux, seront limités, et certaines ventes flash dureront quelques minutes seulement. En plus des prix bas, Amazon multiplie les bundles et coupons : par exemple, un smartphone accompagné d’accessoires offerts, ou des remises supplémentaires via des bons activables sur la fiche produit. Il est aussi probable que certaines catégories comme les PC portables, les robots aspirateurs et les objets connectés soient particulièrement bien loties en promos. Le Prime Day est donc le moment idéal pour renouveler son équipement tech ou préparer la rentrée, à condition d’être rapide et organisé.