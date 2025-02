Les premiers échos autour de ce produit évoquaient déjà un dispositif promettant une expérience plus naturelle et intuitive dans nos interactions avec l'IA. Les interfaces classiques, les écrans tactiles ou les commandes vocales, appartiendront-elles au passé ? Certains ont essayé, comme Humane et son AI Pin, mais ils ont eu des problèmes. OpenAI devra donc mettre le paquet pour ne pas échouer.

D'où certainement l'importance de la présence de Jony Ive, qui avait lui-même confirmé sa collaboration avec la société d'Altman l'an dernier pour développer cet appareil phare. Le projet aurait déjà séduit des investisseurs, dont l'un aurait injecté plus d'un milliard de dollars.

« Imaginer, grâce à l'IA, une technologie qui facilite les interactions sociales plutôt que de les perturber », tel est l'objectif affiché. Dans un marché des smartphones qui arrive complètement à saturation, régi par des géants comme Samsung, Google ou Apple, le pari apparaît comme risqué. Mais c'est peut-être dans ce contexte de saturation et de domination que réside la plus grande opportunité : celle de proposer une alternative radicale qui s'affranchira de tous les codes existants. À condition de réussir à créer un produit qui réponde à un besoin encore non satisfait ou une attente latente des usagers, si tant est qu'ils existent encore.