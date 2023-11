Remplaçant du smartphone ou coûteux gadget inutile ? L'AI Pin se dévoile enfin !

Pour remplacer l’écran à tout faire qui a trouvé sa place dans nos poches depuis 2007, la firme a imaginé une sorte de broche connectée que vous pouvez accrocher à votre t-shirt, chemise ou robes. Doté d’une batterie magnétique, à glisser à l’intérieur du vêtement pour tenir l’accessoire en place, le gadget ressemble à une Apple Watch avec un front légèrement concave. À l’intérieur on trouve un processeur Snapdragon, un appareil photo 13 Mpx avec un angle de champ de 120°, 4 Go de RAM, 32 Go de stockage, une compatibilité 4G et Wi-fi et, donc, un projecteur laser.